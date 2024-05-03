Свыше 3,5 тыс звонков обработала горячая линия паллиативной помощи Подмосковья

В Московской области для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная многоканальная горячая линия. Задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. Работает координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить 7 видов онлайн-услуг. Также функционирует горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники кол-центра обработали свыше 3,5 тыс. звонков», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Основные вопросы, с которыми обращаются жители региона на горячую линию по паллиативу, связаны с получением паллиативного статуса, оказанием амбулаторной и стационарной помощи, лекарственным обеспечением, а также выдачей медицинского оборудования на дом. Помимо колл-центра, уточнить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.