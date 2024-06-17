Свыше 320 детей прошли лечение в отремонтированном санаторном отделении НИКИ

Зимой после капитального ремонта начало работу санаторное отделение научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Здесь проходят реабилитацию дети, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты, COVID-19 и другие заболевания. В отделении медицинскую помощь могут получать дети с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача. Для этого надо обратиться к врачу-специалисту по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.