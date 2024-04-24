Свыше 27 литров крови сдали доноры центра вертолетостроения в Люберцах

Выездная бригада отделения переливания крови Люберецкой областной больницы побывала в национальном центре вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова. Во время донорской акции сотрудники предприятия сдали свыше 27 литров крови, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Мы приняли кровь у 61 донора, 70% из них сдают кровь уже четвертый или пятый раз, остальные сделали донацию впервые. Мы очень благодарны коллективу и руководству предприятия, потому что это в центре вертолетостроения уже не первая акция», — отметила заведующая отделением переливания крови ЛОБ Любовь Мануева.

Эстафету донорства в Люберцах подхватывает все больше предприятий. В этом году у отделения переливания крови Люберецкой областной больницы уже состоялось 8 выездных мероприятий, в ходе которых было собрано более 140 литров крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.