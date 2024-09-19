Свыше 12 тыс медработников Подмосковья воспользовались компенсацией аренды жилья

В Московской области медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна компенсация за аренду съемного. На ежемесячную выплату в размере 20 тыс. могут претендовать представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. Супружеские пары медицинских работников, участвующие в программе, могут получать до 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники и за время ее действия ей воспользовались более 12 тыс. врачей», — сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.