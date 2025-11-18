Студенты медколледжа Серпухова ознакомились с работой перинатального центра Видного

Около 20 студентов Серпуховского медицинского колледжа приехали для знакомства с Видновским перинатальным центром и рассмотрения возможности дальнейшего трудоустройства. Будущих коллег встретили старшие акушерки и медицинские сестры основных отделений одного из лучших учреждений родовспоможения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Приехали акушерки 2 года обучения и медсестры, которые скоро выпускаются. Руководитель практики отправила студентов на экскурсию для рассмотрения возможного места работы после окончания нашего учебного заведения. Девочки и молодые люди с интересом отнеслись к предложению познакомиться с центром», — рассказала преподаватель Серпуховского медицинского колледжа Кристина Старостина.

Гостей встретили главная акушерка Ольга Чичкалюк и начальник отдела кадров Ирина Капустина. К диалогу с будущими коллегами присоединились медицинские специалисты среднего звена из акушерского отделения патологии беременности, детской реанимации, родового и хирургических блоков, патологии новорожденных.

«В наших руках ответственность сразу за две жизни: мамы и ее ребенка. Задача ничего не пропустить, быть всегда „на страже“ и вовремя позвать доктора. Акушерка — это тот человек, который может взвесить счастье. Очень эмоциональная профессия. Если есть большое желание работать, можно многому научиться», — отметила старшая акушерка родового блока Екатерина Овсянникова.

После плодотворного общения будущих акушерок и медицинских сестер пригласили на экскурсию по отделениям, во время которой можно было посмотреть условия работы и задать вопросы таким же молодым специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.