Стоматологи Подмосковья напомнили о правилах ухода за зубами детей

Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта проходит в России с 16 по 22 марта. Специалисты НИКИ детства в Подмосковье рассказали родителям, как правильно ухаживать за молочными зубами и поддерживать гигиену в период их смены, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи напомнили, что здоровье молочных зубов влияет на формирование постоянного прикуса, развитие челюстей и общее состояние организма ребенка. Уход за полостью рта необходимо начинать с появления первого зуба. Налет образуется постоянно, даже при жидком питании, и без своевременной чистки минерализуется, превращаясь в зубной камень. Основной причиной кариеса специалисты называют плохую гигиену.

«Чтобы зубы были здоровыми, их нужно чистить своевременно и правильно. У детей смена зубов может вызывать дискомфорт, и важно не отказываться от гигиены в этот период, а сделать ее более бережной. Уделите внимание прорезывателям и охлажденным игрушкам, чтобы облегчить состояние малыша, но не забывайте о чистке», — подчеркнула заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что состояние полости рта связано с общим иммунитетом ребенка.

«Иммунная система малышей еще недостаточно сильная, а состояние полости рта напрямую влияет на общий иммунитет», — пояснила она.

Специалисты добавили, что в период смены зубов десны становятся более чувствительными, детям сложнее жевать и чистить зубы. В это время родителям важно проявлять особое внимание и помогать ребенку поддерживать регулярную гигиену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.