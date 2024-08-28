Стоматолог Лысенков назвал скрытые причины развития кариеса

Причин развития и кариеса на зубах достаточно много, и все они имеют обоснование. Но есть и такие, на которые человек обращает внимание меньше всего. К ним относятся: недостаток сна, постоянный стресс, употребление определенной пищи. Об этом сообщил РИАМО стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Павел Лысенков.

«Ни для кого не секрет, что организм человека, который постоянно подвергается стрессу, меняет состав гормонов в крови. При стрессе выделяется большое количество кортизола — гормона стресса. Вследствие этого происходит изменение в химическом составе слюны, которая выполняет защитную функцию эмали зубов», — рассказал Лысенков.

Кроме того, по его словам, частое воздействие стресса приводит к такому заболеванию, как бруксизм: жевательная мускулатура сокращается сильнее обычного, что приводит к повышенной стираемости зубов от нагрузки. А это, в свою очередь, снижает защитную функцию эмали.

«Недостаток сна также влияет на распространенность кариеса в полости рта. Это объясняется гормональным сбоем, который, в свою очередь, способствует снижению защитной функции слюны. Все это приводит к деминерализации эмали», — добавил специалист.

Также он отметил, что употребление в пищу большого количества углеводов способствует развитию уязвимости эмали зубов. А мягкая пища приводит к большему отложению налета на поверхности зубов, что способствует развитию кариеса и заболеваний десен.