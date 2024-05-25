Стоматолог Антипенко рассказал, когда утром лучше чистить зубы

Врач-стоматолог Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik рассказал, что с научной точки зрения чистить зубы нужно сразу после пробуждения, однако единого мнения среди стоматологов по утреннему уходу за полостью рта нет.

«Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. Ночью мы ничего не едим, пищевых комков не образуется, и поверхность зубов не очищается — ни языком, ни пищей. Бактерии существуют очень спокойно, активно размножаются, и к утру их достаточно много», — сказал Антипенко.

Он подчеркнул, что если перед сладким завтраком не почистить зубы, то меняется pH ротовой жидкости, нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться. При этом без сладких блюд зубы можно можно почистить и после завтрака.

Стоматолог отметил, что чистит зубы после завтрака, так как не употребляет утром продукты с большим содержанием сахара. Также он напомнил, что чистить зубы рекомендуется утром и вечером.

Антипенко добавил, что после каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит. После еды лучше прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.

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