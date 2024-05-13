Стоматолог раскрыла, опасен ли хруст в челюсти
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Стоматолог-ортопед Александра Ланцева рассказала, что хруст в челюсти может быть не опасен, если он не сопровождается болью. Однако болезненные и постоянные хрусты могут говорить о прогрессировании болезней, сообщает «Вечерняя Москва».
Развивающиеся недуги уже могут привести к «более серьезным последствиям», предупредила эксперт. К таковым, по словам Ланцевой, относятся ограничение движений челюсти, нарушение функций жевания, ухудшение состояния сустава и хронические боли.
«Хотя иногда хруст в челюсти может казаться безобидным, не стоит игнорировать его регулярное проявление», — отметила врач.
При проблемах с челюстью необходимо посетить стоматолога-ортопеда-гнатолога. По словам Ланцевой, важную роль в этом аспекте также играет правильная постановка диагноза и оперативное начало лечения.