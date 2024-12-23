Стационар в подарок: врач рассказала, как праздничное застолье может навредить

Праздничные застолья — это не только вкусная еда и радостная атмосфера, но и серьезный стресс для организма, особенно если у человека уже имеются хронические заболевания. Даже одно обильное угощение с алкоголем может спровоцировать обострение болезни. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Во-первых, чрезмерное количество жирной и соленой пищи значительно нагружает желудочно-кишечный тракт. У людей с хроническими заболеваниями желудка, такими как гастрит или язва, это может привести к усилению симптомов — изжоге, боли в области живота и тошноте. Особо опасны острые и маринованные блюда, а также спиртное, которое повреждает слизистую оболочку желудка.

Во-вторых, обильное потребление алкоголя оказывает серьезное воздействие на печень. Для людей с хроническими заболеваниями этого органа, такими как жировой гепатоз или гепатит, алкоголь становится триггером обострения. Кроме того, алкоголь нарушает баланс электролитов, что отражается на работе почек и сердечно-сосудистой системы.

«Переедание и ночные застолья могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Соленая пища способствует задержке жидкости в организме, что увеличивает объем крови и повышает артериальное давление. Если добавить к этому алкоголь, который усиливает сердечные сокращения, возрастает риск гипертонического криза, аритмий или даже сердечного приступа», — сказала врач.

Кроме того, праздничное меню зачастую богато углеводами и сахарами, что опасно для людей с диабетом или метаболическим синдромом. Резкие скачки уровня глюкозы в крови могут не только ухудшить общее самочувствие, но и спровоцировать осложнения, включая повреждение сосудов и нервов.

«Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Само ожидание праздников, связанное с необходимостью готовить, принимать гостей и общаться, вызывает стресс, который может стать триггером для обострения заболеваний, особенно таких, как гипертония или мигрень», — добавила Сережина.

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать умеренность и быть внимательным к своему организму.

«Не переедайте, избегайте слишком жирных и острых блюд, готовьте пищу самостоятельно, чтобы исключить вредные ингредиенты, уменьшите количество алкоголя и помните о необходимости поддерживать баланс жидкости в организме. Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом перед праздниками и при необходимости взять с собой медикаменты для контроля состояния», — заключила эксперт.