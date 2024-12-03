Стало известно, в чем опасность плавленого сыра

Врач Соломатина: бутерброд с плавленым сыром можно есть три раза в неделю

Плавленый сыр, несмотря на популярность, вызывает некоторые вопросы у диетологов. Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что при умеренном потреблении этот продукт не представляет значительной угрозы для здоровья. Главное, не забывать о содержании соли в сырах, что делает их потенциально вредными при злоупотреблении.

По словам Соломатиной, в процессе производства плавленого сыра используются плавильные соли, что само по себе не является негативным аспектом. Однако часто такие сыры могут содержать некачественное сырье и химические добавки.

Поэтому важно внимательно изучать состав, выбирая продукты с низким содержанием соли и без лишних добавок. Она рекомендовала сочетать такие сырные бутерброды с цельнозерновым или ржаным хлебом и добавлять свежие овощи.

«Раза три в неделю такой бутерброд можно себе позволить», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, некоторые ограничения важно соблюдать. Людям с гипертонией следует избегать слишком соленых сыров из-за риска повышения артериального давления. Также рекомендуется ограничить потребление плавленого сыра тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ или имеет высокий уровень холестерина, так как этот продукт считается жирным.