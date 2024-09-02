Стало известно о состоянии бойца СВО, которого вымогатели довели до суицида

Пытавшийся покончить с собой ветеран СВО находится в коме в госпитале Приморья

Ветеран специальной военной операции, который стал жертвой вымогателей в Приморском крае, находится в коме в госпитале, сообщает «360.ru» .

Брат пострадавшего Виктор рассказал, что боец был госпитализирован в городскую больницу Уссурийска, однако вскоре его перевели в военный госпиталь.

«Состояние тяжелое, он в коме», — заявил родственник.

Он отметил, что солдат, участвующий в СВО, не рассказывал своим близким о том, что его преследовала этническая банда, занимающаяся вымогательством денег у военных.

Мужчина сообщил, что его брат, находясь в зоне СВО, был ранен, в результате чего ему ампутировали руку.

Житель Уссурийска также упомянул, что его брат выложил в интернете видео с разъяснениями, однако больше никаких новостей от него не поступало. Он уточнил, что в больнице, где лежит военный, сейчас находятся его мама и родственники.

Недавно ветеран СВО снял видеообращение, в котором выразил недовольство по поводу банды, которая требует деньги у военнослужащих, а также раскритиковал бездействие правоохранительных органов.

После выхода этого ролика мужчина предпринял попытку самоубийства. Один из подозреваемых был задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело.