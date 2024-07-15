Стало известно, кому нельзя есть арбузы и дыни

Врач Сережина: людям с проблемами ЖКТ и сахарным диабетом нельзя есть арбузы

Людям с сахарным диабетом и ожирением следует быть осторожными при употреблении бахчевых — в арбузах и дынях много сахара, который может негативно сказаться на их здоровье. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Кроме того, арбузы и дыни не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарея.

«Эти плоды могут усугубить состояние и вызвать неприятные симптомы. Также из-за мочегонного эффекта осторожнее с арбузами и дынями нужно быть беременным. Но совсем отказываться от них необязательно — при умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отеки и снизить изжогу», — обозначила врач.

Еще одна важная деталь, которую нужно учитывать, — пищевая аллергия. Она может возникнуть у людей, страдающих аллергией на пыльцу сорных трав.

В сезон цветения бахчевых цветет и амброзия, что может привести к перекрестной аллергии. Симптомы включают кожный зуд, чихание, обильную слизь в носу, заложенность, отек и покалывание глотки, языка, губ и неба, повышение температуры тела, одышку, удушье, рвоту, диарею, метеоризм, боли в животе и тошноту.

«В редких случаях аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку. Подготовиться к такому сценарию можно заранее, если провести анализ крови на специфические антитела IgE — это позволяет выявить аллергию на арбуз или дыню», — сказала Сережина.