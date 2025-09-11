Стало известно, какой продукт способен облегчить симптомы депрессии

По ее словам, питание играет важную роль в борьбе не только с депрессивными состояниями, но и с различными психическими расстройствами и психологическими трудностями. В пище содержатся необходимые витамины и аминокислоты, оказывающее прямое влияние на функционирование нервной системы, объяснила специалист.

«Для кого-то это сладости, которые готовила ему мама и которые были у него под запретом в детстве. А для кого-то это деликатесы, которые он никогда не пробовал и хочет попробовать. Для людей, которые ограничивают себя и находятся на диете, поднимет настроение тот продукт, который они давно не употребляли и который у них в стоп-листе. На первом месте среди всех продуктов, повышающих настроение, все-таки оказывается шоколад. Мне кажется, нет людей, которые не любят шоколад, поскольку он повышает настроение не только через свои внешние качества и обоняние, но и через компоненты, входящие в его состав», — поделилась Мизинова.

По ее словам, важно придерживаться сбалансированного рациона. Полноценный рацион, включающий все необходимые микро- и макронутриенты, а также витамины, способствует предотвращению депрессии. Правильное питание помогает избежать ее возникновения. Однако существует еда, способная улучшить настроение. Это продукты, привлекающие своим внешним видом, запахом и подачей, а также содержащие специфические компоненты, которые вызывают у человека зрительные или вкусовые ассоциации, заключила Мизинова.