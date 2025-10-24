Специалист паллиативной помощи Подмосковья рассказал об опасности пролежней

Формирование пролежней представляет собой одно из опасных последствий у больных, нуждающихся в паллиативном уходе. Чтобы предупредить развитие этого осложнения при уходе за близкими людьми дома, следует придерживаться ряда рекомендаций, о которых рассказала наш специалист, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если пациент сохраняет способность к самостоятельному передвижению, необходимо напоминать ему о важности периодической смены положения тела минимум раз в час. Сидящему пациенту полезно рекомендовать совершать небольшие наклоны вперед каждые 15 минут, перемещаясь в кресле справа налево и используя поручни для снятия напряжения с области ягодиц. В ситуации полной неподвижности пациента, вынужденного находиться преимущественно лежа, крайне важно изменять его позицию не реже двухчасового интервала. Периодически переворачивайте больного на бок.

Стоит помнить, что использование специализированного противопролежневого матраса и регулируемых кроватей не отменяет обязательность регулярного изменения положения тела пациента. Контролируйте оптимальный угол наклона изголовья кровати, который не должен превышать отметку в 30 градусов.

Чтобы минимизировать давление на наиболее чувствительные места, пользуйтесь специальными подушками и мягкими валиками. Например, разместив небольшой мягкий вкладыш между коленями, когда пациент лежит на боку, или подкладывая подушку под стопами в положении лежа на спине, можно существенно уменьшить вероятность возникновения пролежней.

«Особое внимание уделите пациентам, находящимся позиции полулежа, но не способным самостоятельно поменять свое положение — изменение положения должно происходить не реже, чем раз в час», — прокомментировала специалист паллиативной службы Подмосковья Анна Шестакова.

Обязательно ежедневно проводите осмотр кожных покровов пациента, обращая особое внимание на возможные покраснения или иные патологические изменения. Обнаружив подобные признаки, немедленно устраните источник давления и срочно свяжитесь с лечащим врачом. По любому вопросу оказания паллиативной медицинской помощи вы можете обратиться на горячую линию координационного центра паллиативной помощи по номеру +7 (498) 683-83-83 или оставить заявку на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.