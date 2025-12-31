Спазм сфинктера Одди за новогодним столом: кому грозит больница вместо праздника

Риск спазма сфинктера Одди во время новогоднего застолья особенно высок у людей с проблемами желчного пузыря и поджелудочной железы, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жирная еда и алкоголь повышают риск спазма сфинктера Одди, который регулирует поступление желчи и панкреатического сока в кишечник, а также обострения желчнокаменной болезни с попаданием камней в холедох. Все это может привести человека на операционный стол вместо праздника», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что одной из главных угроз для самочувствия в праздники остается переедание. Избыточная нагрузка на пищеварительную систему может вызвать тяжесть, изжогу, тошноту и рвоту, а также спровоцировать обострение панкреатита и других хронических заболеваний ЖКТ.

«Опасным может оказаться сочетание алкоголя, жирной и острой пищи. Алкоголь раздражает слизистую желудка, жирная еда требует длительного переваривания, а острые маринады дополнительно стимулируют кислотность», — добавила Кашух.

По ее словам, соленые и маринованные блюда, включая рыбные и мясные деликатесы, способны вызвать задержку жидкости в организме и повышение артериального давления. Алкоголь при этом усиливает обезвоживание, создавая дополнительную нагрузку на сердце и почки, а ухудшение самочувствия нередко проявляется уже на следующий день.

