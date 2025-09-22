Сотрудник паллиативной помощи Подмосковья сообщила о важности обращения за ней

Сегодня медицинская помощь часто ассоциируется исключительно с лечением заболеваний и выздоровлением пациентов. Однако существует особая область медицины — паллиативная помощь, направленная на улучшение качества жизни людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, такими как онкология, хронические болезни сердца, легких и другие неизлечимые состояния. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Паллиативная помощь направлена на облегчение симптомов заболевания, повышение комфорта пациента и поддержку близких людей в трудные времена. Она включает комплекс мероприятий медицинского, психологического, социального и духовного характера, направленных на поддержание максимальной физической активности и эмоционального благополучия человека даже тогда, когда полное выздоровление невозможно.

Обратиться за паллиативной помощью стоит в ситуациях, когда заболевание прогрессирует, симптомы становятся выраженными, и качество жизни существенно ухудшается. Важно понимать, что паллиативная помощь не заменяет лечение основного заболевания, а дополняет его, обеспечивая комфорт пациенту и членам семьи. Основные цели такого вида медицинской помощи — это облегчение боли и неприятных ощущений, поддержание физического здоровья и функций организма на удовлетворительном уровне, а так же психологическая поддержка пациента и его родственников. Отдельное большое значение имеет духовная поддержка и удовлетворение религиозных потребностей.

«Таким образом, обращение за паллиативной помощью позволяет пациентам получать квалифицированную медицинскую и социальную поддержку, улучшая качество их жизни в сложных жизненных обстоятельствах. Это важный аспект современной медицины, который помогает человеку сохранить достоинство и жить полноценной жизнью», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Если вы столкнулись с вопросом обезболивания, то можете обратиться на горячую линию координационного центра паллиативной помощи по номеру: 8 (498) 683-83-83 или оставить заявку на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.