Сомнолог рассказал россиянам, когда лучше всего отправляться спать

Медики утверждают, что полноценный сон — залог крепкого здоровья. Сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал об идеальном времени для засыпания.

Врачи всегда предупреждают, что сбои в режиме сна крайне негативно сказываются на самочувствии. Важна не только продолжительность сна, но и его качество. Калинкин отметил, что привычка ложиться спать после полуночи может спровоцировать развитие различных болезней.

«Если мы говорим о взрослом человеке, старше 18 лет, оптимальным временем для засыпания считается время от 22:00 до 23:00 часов, потому что смещение времени, например, засыпания после 12 часов ночи приводит к увеличению на 45% риска развития многих заболеваний, например, сахарного диабета второго типа», — сказал в разговоре со Sputnik Калинкин.

Сомнолог рекомендовал всем, кто работает со сменным графиком и не может постоянно ложиться спать в одно и то же время, сменить сферу деятельности ради собственного здоровья. По его словам, нерегулярная работа в ночные смены, например, сутки через трое, приводит к расстройству циркадных ритмов, в том числе и сна. Это оказывает крайне неблагоприятное воздействие на здоровье. Поэтому, по возможности, следует искать работу без сменного графика.

