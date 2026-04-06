Снижает риск рака на 28%: как спорт борется с онкологическими заболеваниями

Чем отличается спорт от физической активности

6 апреля ежегодно отмечается Международный день спорта на благо развития и мира. Праздник призван продемонстрировать важную роль физической активности в жизни людей во всем мире.

«День спорта — хороший повод разобраться, чем отличается просто физическая активность от спорта в привычном понимании. Физическая активность — это любые движения, при которых работают мышцы и расходуется энергия: ходьба, работа по дому, игра с детьми, прогулка с собакой, подъем по лестнице», — объяснил Антонов.

По его словам, спорт — понятие более узкое: это уже целенаправленные тренировки, участие в соревнованиях, ориентация на результат и рекорды, нередко связанные с жестким режимом и высокими нагрузками. С медицинской точки зрения человеку необходима прежде всего регулярная физическая активность, а не спортивные достижения.

С чего начать новичку

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150–300 минут умеренной аэробной активности в неделю — это может быть быстрая ходьба, легкий бег, велосипед, танцы, а также силовые упражнения на основные группы мышц не менее двух раз в неделю.

Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта примерно на 19%, диабета — на 17%. При этом почти 31% взрослых в мире, то есть около 1,8 млрд человек, не выполняют минимальные рекомендации по физической активности. Это показывает, что дефицит движения сегодня — не частная привычка, а серьезная глобальная проблема общественного здоровья.

Если раньше регулярной физической активности не было, разумнее всего начинать с простого и безопасного формата — например, с 20–30 минут ходьбы в день. Постепенное увеличение нагрузки и контроль самочувствия помогают сформировать устойчивую привычку к движению без лишнего риска перегрузки.

Влияние спорта на здоровье

Отдельная тема — противопоказания. Практически для любой регулярной физической активности можно подобрать безопасный формат, но интенсивный спорт имеет множество ограничений. Если говорить о наиболее полезных вариантах для большинства людей, предпочтение стоит отдавать тем видам активности, которые сочетают умеренную аэробную нагрузку, работу мышц и низкий риск травм. Это быстрая и скандинавская ходьба, плавание, спокойный велоспорт, легкий бег по мягкому покрытию, пилатес, оздоровительная гимнастика, йога без экстремальных асан.

«Такие форматы помогают тренировать сердце и сосуды, поддерживать массу тела, улучшать обмен веществ и общее самочувствие при относительно низком риске серьезных повреждений при соблюдении техники», — отметил эксперт.

Ключевая идея ко Дню спорта с медицинской точки зрения проста: двигаться нужно всем, а вот заниматься большим спортом — по желанию, с подготовкой и с пониманием рисков. По оценке ВОЗ, 4–5 млн смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди во всем мире были физически активнее, заключил Антонов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.