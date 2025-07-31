Смерть наступает за несколько часов: чем опасны домашние роды?

«Вынашивание и рождение ребенка — процесс хоть и естественный, но во многом непредсказуемый. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день более 700 женщин в мире умирают от осложнений во время беременности и родов. В 75% случаев это связано с сильным кровотечением, инфекциями и высоким артериальным давлением. К сожалению, что-то подобное может случиться, даже если во время беременности никаких проблем со здоровьем у женщины не было», — сказала Уланкина.

Она добавила, что в домашних условиях даже опытная акушерка не всегда может правильно оценить состояние роженицы: сколько крови она теряет, достаточно ли интенсивно сокращается матка, и какие показатели требуют особого внимания в каждом конкретном случае.

«Печальная статистика показывает, что при визуальном осмотре объем кровопотери после родов недооценивают на 30%. При сильном кровотечении смерть наступает за несколько часов, если быстро не оказать квалифицированную помощь. Непредвиденные ситуации в родах могут угрожать и здоровью малыша», — предупредила врач.

Уланкина рассказала, что, например, при обвитии пуповиной или нарушениях плацентарного кровотока ребенок перестает получать кислород — развивается гипоксия, которая может привести к серьезным неврологическим последствиям и даже гибели ребенка. В роддоме в такой ситуации врачи могут экстренно провести кесарево сечение или реанимационные мероприятия. Дома это невозможно.

«Если в родах в легкие ребенка попадут околоплодные воды и меконий, это может привести к пневмонии и другим опасным осложнениям. В роддоме на любые осложнения быстро реагирует бригада неонатологов, анестезиологов и акушеров-гинекологов. В домашних родах велик риск потерять драгоценное время и навредить здоровью, даже не подозревая, что что-то пошло не так», — отметила специалист.

Ранее при домашних родах в Санкт-Петербурге едва не погиб мальчик из-за того, что отец перегрыз зубами ему пуповину. Малыш начал истекать кровью, остановить кровотечение смогла только прибывшая бригада скорой помощи.