Отец чуть не убил ребенка при домашних родах в Петербурге, перекусив пуповину

При домашних родах в Санкт-Петербурге едва не погиб мальчик из-за того, что отец перегрыз зубами ему пуповину. Малыш начал истекать кровью, остановить кровотечение смогла только прибывшая бригада скорой помощи, сообщает Mash .

Предварительно известно, что молодые родители увидели в Сети ролик, в котором автор рассказывал, что если малышу именно перегрызть пуповину, он будет расти здоровым. Однако когда отец мальчика действительно это сделал, то все пошло не по тому сценарию — малыш начал истекать кровью.

Прибывшие на вызов медики остановили кровотечение и забрали мать с малышом в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Однако в больнице уже мать удивила персонал. Она попросила отдать ей плаценту, чтобы та могла дома ее заморозить и употребить в пищу. Женщина считает, что если есть стволовые клетки из плаценты, то получится избежать послеродовой депрессии. Сумела ли она забрать плаценту или нет, не уточняется.

В последнее время в Сети распространяется довольно много роликов, на которых авторы рассказывают, что плаценту можно не только есть, но и использовать как украшения и перерабатывать в кремы и маски для тела или лица.