Слабость в деталях: как заметить первые признаки дефицита железа

Дефицит железа — распространенная проблема, которая может долго оставаться незамеченной, но постепенно ухудшать самочувствие. Люди часто списывают первые симптомы на усталость или стрессы, но это состояние требует особого внимания, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Дефицит железа в организме часто начинается с очень общих и размытых симптомов, которые легко спутать с обычной усталостью или стрессом. На первых этапах люди могут жаловаться на постоянное чувство слабости, нехватку энергии и невозможность сконцентрироваться на простых задачах.

«Это связано с тем, что железо необходимо для работы ферментов, отвечающих за выработку энергии, и его дефицит затрудняет нормальное функционирование организма. Многие пациенты отмечают, что начинают чувствовать себя менее продуктивными, появляется раздражительность и даже апатия», — сказала Сережина.

Внешние изменения тоже могут быть заметны уже на ранних стадиях. Волосы начинают выпадать, теряют блеск, ногти становятся ломкими, а на них появляются бороздки. Кожа становится сухой и тусклой, а иногда даже склонной к появлению ранних морщин. Кроме того, один из ярких признаков — это заеды в уголках рта и дискомфорт при глотании твердой пищи. У некоторых людей белки глаз приобретают легкий голубоватый оттенок — это симптом так называемых «синих склер».

«Влияние дефицита железа на психику часто недооценивают, но оно может быть весьма серьезным. Люди становятся более тревожными, у них нарушается сон, а иногда развиваются признаки депрессии. Эти состояния усиливаются за счет общей усталости и невозможности сосредоточиться, что создает порочный круг. Порой такие изменения списываются на эмоциональное выгорание, однако истинная причина может быть гораздо глубже», — объяснила эксперт.

Если возникают подобные симптомы, важно не игнорировать их и обратиться за медицинской помощью. Современная диагностика позволяет выявить дефицит железа еще до того, как он перерастет в анемию, что значительно облегчает лечение. Самая ранняя диагностика железодефицита — изучение лабораторных параметров ретикулоцитов в рамках расширенного анализа крови на современном оборудовании.