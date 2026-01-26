Синдром раздраженного кишечника: как вздутие вечером связано с чувством тревоги

Врач Симаков: вздутие к вечеру может говорить о синдроме раздраженного кишечника

Вздутие живота, которое нарастает к вечеру, может быть не просто реакцией на еду, а симптомом синдрома раздраженного кишечника. Приступы могут сопровождаться и реакциями со стороны нервной системы, сообщил РИАМО нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Вздутие может входить в картину заболевания синдрома раздраженного кишечника (СКР), причем часто оно усиливается ближе к вечеру. Возможна и реакция на продукты, богатые FODMAP-веществами: свободной фруктозой, лактозой, галактоолигосахаридами, фруктанами, сахарными спиртами», — сказал Симаков.

Он пояснил, что эти вещества, не всосавшись в тонкой кишке, попадают в толстую, где запускают брожение, а выделившиеся газы и жидкость растягивают кишечник и могут провоцировать боль в животе, вздутие и изменения стула.

«Приступы могут сопровождаться и реакциями со стороны нервной системы — головокружением, потливостью, подъемами давления, чувством тревоги, страха, нехватки воздуха. Однако это встречается не у всех», — отметил врач.

Симаков рассказал, что low FODMAP-диета — основной тип лечебного питания, который применяется при СРК.

