Синдром разбитого сердца: россиянам объяснили, чем опасен несчастливый брак

Выражение «разбитое сердце» давно перестало быть лишь метафорой. В медицинской практике существует реальный диагноз — синдром разбитого сердца, развивающийся под воздействием сильного эмоционального стресса. Неразделенная любовь, тяжелое расставание или утрата способны запустить в теле мощнейшую стрессовую реакцию, которая воздействует на сердце и сосуды и даже имитирует инфаркт. О том, почему сильные переживания наносят удар именно по сердцу и какова реальная опасность этого состояния, в рамках лектория в Парке науки ННГУ рассказал кардиолог Александр Субботин, сообщает pravda-nn.ru .

Как сердце стало символом любви

Сердце стало символом любви задолго до возникновения современной науки. Этот орган издревле воспринимался как источник жизни, сознания и эмоций, а физические ощущения волнения, трепета или тепла традиционно локализовались в грудной клетке.

В античные времена сердце считали центром души и чувств. Философы были уверены, что именно оно отвечает за эмоции и жизненную силу человека. Эти представления прочно вошли в культурный код, язык и поэзию.

В Древнем Египте существовало представление о загробном суде, где бог Анубис взвешивал сердце умершего на весах, противопоставляя его страусиному перу, символизирующему истину. Перевес сердца говорил о греховности жизни, а если его масса оказывалась меньше веса пера, то это означало праведность.

Знакомая сегодня стилизованная форма сердца возникла в эпоху Средневековья, часто появляясь в романтической символике и рукописях. Она не претендовала на анатомическое сходство, но благодаря простоте и узнаваемости быстро получила широкое распространение.

Точные изображения человеческого сердца появились лишь в XVI веке, а наука впоследствии доказала, что эмоции рождаются в мозге. Однако культурный стереотип оказался сильнее — и прочный союз двух половинок стал универсальным символом любви во всем мире.

Реально ли разбить сердце

По информации Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и сосудов входят в первую тройку причин смертности в России. Этому способствует целый комплекс факторов: хронический стресс, вредные привычки, низкая физическая активность, избыток соли в рационе, несбалансированное питание, загрязненный воздух и гипертония.

К стрессовым факторам относится и влюбленность. «Разбитое сердце» — это официальный медицинский термин. При чрезвычайно сильном потрясении — как негативном, так и позитивном — в организме может развиться острая сердечная недостаточность. Данное состояние именуется стресс-индуцированной кардиомиопатией, или «синдромом Такоцубо» (от японского названия ловушки для ловли кальмаров). Для синдрома характерно резкое снижение сократимости верхушки левого желудочка, из-за чего он на снимках действительно напоминает по форме такую ловушку.

Этот синдром провоцируется тяжелым эмоциональным или физическим стрессом — например, потерей близкого, тяжелой пневмонией или иным серьезным заболеванием. Клиническая картина имитирует инфаркт миокарда: острая боль за грудиной, одышка, однако протекает без закупорки коронарных артерий. Согласно статистике, наиболее уязвимы женщины старше 67 лет, но болезнь может проявиться в любом возрасте, включая детский.

Летальный исход при синдроме Такоцубо возможен, однако такие случаи редки — их доля составляет примерно 1–3%.

Как отношения влияют на развитие синдрома разбитого сердца

Научные данные подтверждают тесную взаимосвязь между психическим и сердечно-сосудистым здоровьем. Длительный стресс, депрессивные и тревожные состояния способны приводить к болезням сердца и сосудов, увеличивая риск возникновения аритмии и внезапной сердечной смерти.

С подобными проблемами часто сталкиваются люди в несчастливых браках. Так, конфликтные отношения, где ссоры являются нормой, повышают вероятность инфаркта или инсульта у обоих партнеров примерно на 50%. Аналогичный риск возникает у тех, кто привык подавлять эмоции. После смерти одного из супругов вероятность развития сердечной недостаточности у овдовевшего партнера возрастает на 78%.

Наблюдаются и гендерные различия. Мужчины, состоявшие в гармоничном браке, умирают в два раза реже, чем одинокие. В то же время те, кто переживает серьезные размолвки в семье, чаще страдают от сердечных недугов.

Кроме того, хронический стресс формирует специфические модели поведения: люди часто пренебрегают принципами здорового образа жизни, избегают плановых визитов к врачу (приходя лишь по настоянию родных) и злоупотребляют нездоровой пищей.

Любовь — основа человеческого бытия, но она же может стать источником глубоких страданий. Возможно, в будущем ученые создадут таблетку, способную исцелить «покалеченное сердце» и приглушить боль утраты, однако жизнь сложнее любых научных схем. И главное «лекарство» от сердечных болезней, по всей видимости, кроется в долгих, искренних и счастливых отношениях. Именно поэтому, как отметил кардиолог Владимир Виноградов, «сердце нужно лечить только сердцем».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.