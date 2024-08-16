Сезон арбузов: врач назвала полезные свойства огромной ягоды

Август — это время дынь и арбузов, они уже в большом количестве появились на прилавках. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова назвала полезные свойства этого вида бахчевых.

«Арбуз на 92% состоит из воды, что делает его отличным дополнением к суточной норме употребления воды. Он содержит витамины A, C и некоторые витамины группы B, а также минералы, такие как калий и магний», — уточнила эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, плод также богат антиоксидантами — например, ликопином, который способен защитить клетки от повреждений.

Однако не для всех арбуз будет полезен, имеются противопоказания: его с осторожностью надо есть людям с аллергией или проблемами с почками.

Ранее россиянам рассказывали, где можно купить качественный арбуз или вкусную дыню. Лучше это делать в магазинах или на ярмарках — там, где плоды прошли санитарный контроль.