Не только в магазинах: россиянам ответили, где купить хороший арбуз

Врач Утюмова: покупать арбузы лучше на ярмарках или в магазинах

Август — время созревания арбузов, но не везде они будут качественными. Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала места, где такие ягоды продают вкусными и качественными, сообщает «ФедералПресс» .

«Покупать ягоду лучше в магазинах или на ярмарках — в тех местах, где плоды проходят санитарный контроль», — посоветовала специалист.

По словам Утюмовой, в этих точках у продавцов можно попросить сертификаты качества и результаты анализов.

Арбузы — это ягоды, накапливающие в большом количестве вредные нитраты. О них свидетельствуют темные пятна на кожуре и желтоватые прожилки внутри.

При выборе арбузов врач советовала обращать внимание на отсутствие трещин и разломов. Проверить спелость арбуза можно, если по нему стучать: глухой звук свидетельствует о перезрелости плода. Сухой хвостик говорит о том, что арбуз сорвали несколько недель назад, он уже не такой свежий.