Серьезные последствия для внешности: как стресс влияет на состояние кожи лица

Хроническое напряжение негативно влияет на здоровье кожи лица. Когда человек постоянно находится в состоянии стресса, это приводит к непроизвольным мышечным сокращениям, нарушающим нормальное питание кожи и кровообращение. Об этом заявила косметолог-эстетист, мастер массажа лица и остеопрактики Светлана Толмачева, пишет RuNews24.ru .

При длительном стрессе в организме повышается уровень кортизола. Этот гормон разрушает важнейшие компоненты здоровой кожи — коллаген и эластин, которые отвечают за ее молодость и упругость.

Несмотря на то, что стрессовые реакции являются естественными для человека, их хронические формы могут привести к серьезным последствиям для внешности. Толмачева поделилась, как предотвратить истончение кожи и появление морщин.

По ее словам, лицо отражает наше внутреннее состояние, и окружающие легко замечают признаки усталости и напряжения. Для решения этой проблемы эффективны щадящие остеопатические методики. Они помогают расслабить напряженные участки и улучшить цвет лица. Воздействуя на области, связанные с дыхательной функцией, шейным отделом и черепными швами, можно активировать восстановительные процессы не только в коже лица, но и во всем организме.

Особые техники, отвечающие базовым физиологическим потребностям организма, позволяют достичь максимального расслабления, что недоступно при использовании обычных косметических средств. Правильное положение тела естественным образом улучшает внешний вид лица, сохраняя его форму и привлекательность. Состояние шейного отдела критически важно для всего организма, поскольку шея соединяет голову с телом. При напряжении мышц шеи негативные последствия отражаются на лице — появляются отеки, кожа становится тусклой и теряет упругость.

По словам Толмачевой, для эффективного самомассажа нужно внимательно прислушиваться к сигналам собственного организма. Психологическое состояние можно улучшить, уделяя внимание зонам с высокой концентрацией нервных окончаний. Наибольший эффект достигается при массаже стоп, височной области, участка под затылком и ушных раковин.