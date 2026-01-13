Сексолог объяснила причины снижения либидо у россиян после праздников

Сексолог и психолог Александра Миллер сообщила, что в январе у многих россиян наблюдается снижение либидо из-за стресса, усталости и сезонных факторов. Эксперт дала рекомендации по восстановлению, сообщает Life.ru .

В январе россияне часто сталкиваются с понижением либидо, что специалисты называют «синдромом постпраздничной спячки». Сексолог и психолог Александра Миллер объяснила, что это связано с физиологическим и эмоциональным истощением после праздников.

По словам эксперта, организм в течение длительного времени работал в режиме стресса из-за переедания, употребления алкоголя, недосыпа и резких изменений в образе жизни. После праздников люди испытывают когнитивный диссонанс из-за перехода от активного отдыха к рабочей рутине, а также сталкиваются с финансовым стрессом и разочарованием от несбывшихся целей. Дополнительное влияние оказывают сезонные факторы: нехватка солнца, морозы и дефицит витамина D приводят к упадку сил и снижению настроения.

Миллер советует не паниковать и дать организму время на восстановление. Важно соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя, употреблять легкую пищу и больше пить воды. Физическая активность должна быть умеренной — подойдут йога, плавание или прогулки. Эксперт рекомендует уделять внимание тактильному контакту, совместному отдыху и юмору, чтобы снизить уровень стресса.

Если снижение либидо сохраняется несколько месяцев, специалист советует пройти медицинское обследование и сдать анализы на гормоны щитовидной железы, витамин D, ферритин, тестостерон и пролактин. Миллер подчеркнула, что часто проблема связана с биохимическими причинами, которые можно скорректировать.

