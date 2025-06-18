Schizophr Bull: грамматические ошибки могут быть признаком шизофрении

У людей с шизофренией часто возникают трудности при построении и понимании грамматических конструкций. Это выяснили ученые, проведя анализ 45 исследований, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Schizophrenia Bulletin (Schizophr Bull).

Авторы работы заявили, что шизофрения влияет на работу с синтаксисом. Люди с таким диагнозом с трудом воспринимают сложные грамматические конструкции и строят развернутые высказывания.

Поэтому они часто допускают грамматические ошибки, у них сбивчивая речь и проблемы с коммуникацией. Степень выраженности этих нарушений может быть разной.

По словам авторов, синтаксические трудности являются фундаментальной чертой шизофрении. Они проявляются вне зависимости от пола, возраста, стадии болезни.

Ученые пришли к выводу, что справиться с повседневным общением и социальной адаптацией людям с шизофренией помогут языковая терапия и когнитивные тренировки. Также они предлагают использовать грамматические ошибки в качестве маркера для раннего выявления заболевания.

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