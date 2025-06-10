На 30% за год: в России подскочило число выявленных случаев ОКР

SHOT: число россиян с ОКР выросло на 30% за год

Число россиян, у которых диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) выросло на 30% за последний год. Такой диагноз получает каждый второй человек, который обращается к врачам с тревожностью, сообщает SHOT .

Психотерапевты отмечают, что в нынешнее время люди постоянно испытывают стресс и ведут «достигательский» образ жизни. Усугубляют ситуацию и постоянные просмотры видео в соцсетях, где показывают успешную жизнь.

Также люди стали чаще следить за своим ментальным здоровьем, ходить на терапию стало модно. Психотерапевт Елизавета Жесткова отметила, что раньше ОКР считалось особенностью, а теперь пациенты понимают, что это проблема.

«Лечение обычно начинают с психотерапии, но, если после шести сессий нет результата, тогда необходимо подключать медикаменты», — подчеркнула психотерапевт.

Ранее врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что шизофрения может часто дебютировать в подростковом возрасте, за возрастными привычками и изменениями ее можно не заметить.