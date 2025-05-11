Самочувствие 92-летнего режиссера Александра Митты ухудшилось до критического

Самочувствие 92-летнего режиссера Александра Митты стремительно ухудшается, в настоящее время он находится в критическом состоянии. Народный артист России больше не может обходиться без обезболивающих средств, сообщает Mash .

Предварительно известно, что к Митте на днях приезжали медики, которым он пожаловался на ноющие боли в ногах. Он также сообщил, что не может безболезненно шевелить конечностями. У Митты также появились открытые раны, которые требуют постоянной обработки и перевязывания.

Осенью 2024 года Митта получил паллиативный статус, а в декабре того же года появилась информация, что режиссеру могут ампутировать ногу.

Массовый зритель знает Митту по сериалу «Граница: таежный роман». В этой многоэпизодной ленте он выступал в качестве режиссера.

Последние годы народный артист России борется с раком почки и другими серьезными заболеваниями. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить его состояние.