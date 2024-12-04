Режиссеру Александру Митте могут ампутировать стопу
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Врачи могут ампутировать стопу 91-летнему режиссеру Александру Митте из-за сухого некроза, сообщает SHOT.
Режиссер сейчас находится под присмотром в многопрофильном центре паллиативной помощи. У него рак почки и несколько других заболеваний. Его осмотрели медики из выездной службы.
Митте более года находится в лежачем положении, он также не может разговаривать. На пятке у пациента врачи диагностировали сухой некроз, там омертвели ткани из-за проблем с кровообращением.
Доктора ввели ему специальные препараты, уменьшающие риск развития некроза. Чтобы предотвратить возможные осложнения, в том числе рассматривают ампутацию стопы. На сегодняшний день за действием препаратов следят медики.
Создатель фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» попадал в больницу с инсультом в ноябре 2023 года.