Режиссеру Александру Митте могут ампутировать стопу

Режиссер сейчас находится под присмотром в многопрофильном центре паллиативной помощи. У него рак почки и несколько других заболеваний. Его осмотрели медики из выездной службы.

Митте более года находится в лежачем положении, он также не может разговаривать. На пятке у пациента врачи диагностировали сухой некроз, там омертвели ткани из-за проблем с кровообращением.

Доктора ввели ему специальные препараты, уменьшающие риск развития некроза. Чтобы предотвратить возможные осложнения, в том числе рассматривают ампутацию стопы. На сегодняшний день за действием препаратов следят медики.

Создатель фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» попадал в больницу с инсультом в ноябре 2023 года.