Розыгрыш подарочных сертификатов пройдет в роддоме Королева 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, в Королевском родильном доме состоится традиционный день открытых дверей, в рамках которого среди участников будут разыграны два сертификата на роды в индивидуальном боксе с последующим пребыванием в отдельной палате послеродового отделения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас мы с моими коллегами ведем подготовку к очередному дню открытых дверей в Королевском роддоме и приняли решение в канун Нового года разыграть среди наших гостей не один, а целых два подарочных сертификата на роды в индивидуальной палате. Безусловно, как и всегда познакомим будущих мам и пап с нашим родильным домом, покажем отделения и оборудование, представим коллектив докторов и акушерок, подробно ответим на все интересующие вопросы», — сказала Юлия Яцевич.

Встреча пройдет во вторник, 17 декабря, в конференц-зале на втором этаже Королевского родильного дома по адресу г. Королев, ул. Октябрьская, д. 30. Начало в 15:00. Предварительная запись для участия не требуется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.