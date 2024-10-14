Россиянкам рассказали, как избежать проблем с менструальным циклом

Менструальный цикл — это сложный гормональный механизм, который может нарушаться под воздействием различных факторов. Акушер-гинеколог Анастасия Соколова из Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» отметила, что стресс все чаще становится причиной проблем — таких как нерегулярные циклы, болезненные менструации и даже их отсутствие, сообщает Газета.ru .

Стресс вызывает гормональный дисбаланс, повышая уровень кортизола, что, в свою очередь, нарушает баланс эстрогена и прогестерона. Это может привести к изменению длительности и обильности менструаций, а также к ановуляции, объяснила эксперт. Кроме того, стресс влияет на гипоталамус — область мозга, контролирующую работу гипофиза и гормональную регуляцию цикла. Хронический стресс также ослабляет иммунитет, увеличивая риск воспалений, что негативно сказывается на репродуктивном здоровье.

Среди симптомов стресса можно выделить нерегулярные менструации, сильные боли во время менструаций, изменения в обильности выделений, отсутствие месячных и выраженный предменструальный синдром. Если девушка замечает такие изменения, важно обратиться к гинекологу для исключения других причин и получения рекомендаций, отметила Соколова.

«Важно проконсультироваться со специалистом для исключения других причин нарушения цикла и получения рекомендаций по лечению. Измените образ жизни: постарайтесь снизить уровень стресса, занимаясь йогой, медитацией, прогулками на свежем воздухе, качественным сном, здоровым питанием и физическими упражнениями», — посоветовала гинеколог.

Методы релаксации, такие как глубокое дыхание и визуализация, также могут быть полезны. Следует избегать вредных привычек: курения, чрезмерного употребления алкоголя и кофеина, заключила врач.