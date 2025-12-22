Россияне теряют зрение из-за гонконгского гриппа

Россияне жалуются на последствия перенесенного гриппа А, более известного как гонконгский. Многие фактически теряют зрение — в глазах туман, расфокусировка и двоение. Реакция наступает на 3–5 день после инфицирования, сообщает Baza .

Заболевшая 24-летняя москвичка пожаловалась на резкое падение 100-процентного зрения. Яркие надписи стали двоиться, изображение было «в мыле», ориентироваться в темном помещении стало невозможно, фокусировка замедлилась до 5 секунд.

Пациентка отправилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз — синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции. Там подтвердили — падение зрения произошло из-за гриппа. Симптомы спровоцировала высохшая роговица.

По словам врачей, проблемы со зрением могут начаться и через несколько дней, и через 1–3 недели. При этом пациенты массово обращаются к врачам с такими жалобами после перенесенного гриппа. Москвичке выписали капли и пообещали, что зрение восстановится через пару недель.

Ранее главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», врач-инфекционист Андрей Матюхин рассказал РИАМО, что штамм гриппа A (H3N2), известный как «гонконгский», не является новым вирусом, но именно он чаще других сезонных вариантов вызывает тяжелое течение и опасные осложнения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.