Россияне стали обращаться к ИИ вместо нутрициологов в вопросах похудения

Любой, кто пытался избавиться от лишнего веса осознанным путем, знает, насколько трудоемким может быть процесс подсчета калорий и ведения пищевых дневников. Однако с развитием технологий процесс похудения может быть гораздо легче. Россияне с помощью нейросетей стали составлять для себя сбалансированные рационы питания, сообщает «ФедералПресс» .

Раньше единственным вариантом было обращение к популярным в социальных сетях специалистам по питанию, которые составляли диету с учетом индивидуальных потребностей. Однако теперь этот вопрос можно решить самостоятельно с помощью нейросетей, составляя правильные промты — короткие задания.

Основная проблема худеющих заключается в том, что сбросить вес без корректировки рациона практически невозможно. Если подходить к этому процессу разумно, а не ограничиваться огурцом и отварной курицей на протяжении длительного времени, то усталость и возвращение к прежним привычкам неизбежны для большинства.

Одним из самых распространенных способов похудения является подсчет калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Сегодня этим активно занимаются нутрициологи — люди, прошедшие специальные курсы и дающие советы по питанию в социальных сетях.

Для успешного похудения необходимо питаться в соответствии со своей нормой КБЖУ, тщательно взвешивая все ингредиенты как во время приготовления, так и после. Затем нужно взвешивать каждую порцию перед едой и записывать все данные в специальное приложение, чтобы не превысить дневную норму. Поддержание такого режима требует постоянного контроля, иначе вес быстро вернется. Многим сложно выдерживать такой ритм при наличии работы, детей и других домашних обязанностей, что приводит к срывам.

Другой вариант, предлагаемый блогерами-нутрициологами, — готовые рационы питания. Это меню на определенный период времени, включающее рецепты и указание веса каждой порции. Однако на практике этот способ также имеет свои недостатки. В семье обычно несколько человек, и у каждого — свои потребности. Кроме того, неясно, что делать с остатками продуктов, которые часто продаются в больших упаковках, или как адаптировать меню, если нужно приготовить еду для детей, которые не придерживаются диеты.

С помощью нейросетей можно составить правильное меню под потребности конкретного человека. Искусственный интеллект учтет все пищевые привычки и адаптирует рацион под запрос, если, например, попросить составить меню так, чтобы использовать все продукты и питаться можно было не один день.

