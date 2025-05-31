Россияне на Мальдивах начали паниковать из-за нового вируса чикунгунья

Отдыхающие на Мальдивах россияне начали переживать и паниковать из-за нового вируса чикунгунья, который распространяется комарами. По словам туристов, сотрудники отелей ничего не делают, чтобы защитить постояльцев от желтолихорадочных насекомых, в то время как стали чаще появляться случаи укусов, пишет SHOT .

Жители России фотографируют места укусов комаров, полученных на Мальдивах. На кадрах видно, что укусы бывают двух типов: возникает один большой пузырь или появляется множество красных точек на теле.

Туристы сообщают, что желтолихорадочные комары переносят новый вирус Чикунгунья, а администрация отелей никак их не защищает, в том числе не предоставляет в номера фумигаторы.

Заболевшие лихорадкой Чикунгунья испытывают сильную боль в суставах, а также температура их тел повышается до 40 градусов. Какое количество россиян уже заболели новой болезнью на Мальдивах, не уточняется.

Ранее сообщалось, что эпидемия из-за Чикунгунья зафиксирована уже на территории Шри-Ланки. С момента укуса болезнь может проявиться в период от двух до 12 дней.