Переносят комары: мощнейшая вспышка смертельной лихорадки случилась на Шри-ланке

Мощнейшая за 20 лет вспышка лихорадки Чикунгунья случилась на Шри-ланке

На Шри-Ланке случилась самая активная за последние 20 лет вспышка смертельной вирусной инфекции — лихорадки чикунгунья, сообщает SHOT .

О всплеске заболеваемости заявили в Минздраве республики. Заразиться лихорадкой можно через укус комара, эти насекомые особенно активны в дневное время.

Проживающим на острове россиянам в посольстве РФ на Шри-Ланке порекомендовали поставить москитные сетки на окна. При выходе на улицу не стоит пренебрегать репеллентами, а одеваться надо так, чтобы максимально закрыть кожу от возможных укусов комаров.

Вирус Чикунгунья — переносимое комарами заболевание. С момента укуса до появления первых симптомов проходит от 2 до 12 дней. У заболевшего резко повышается температура, появляются кожная сыпь и сильная боль в суставах, она может длиться до нескольких месяцев и даже лет.

К особенно серьезным осложнениям заболевание приводит редко, но у пожилых людей из-за него возможен смертельный исход.