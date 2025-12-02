Россиянам рассказали, способна ли рыба полноценно заменить мясо в рационе
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что рыба как ценный источник белка является достойной альтернативой мясу в рационе, сообщает RT.
«Рыба — это полноценный источник белка. В ней содержатся все незаменимые аминокислоты, которые необходимы человеку. По качеству белок рыбы абсолютно не уступает мясу животных, при этом он лучше переваривается. В итоге ЖКТ лучше справляется с переработкой», — пояснила эксперт.
По ее словам, ключевым достоинством рыбы по сравнению с мясом является качество жиров. Они играют важную роль в поддержании здоровья мозга, сердечно-сосудистой системы, остроты зрения, а также проявляют противовоспалительные свойства. Рыба богата витамином D, особенно жирные сорта. В ней также присутствуют йод, селен и витамины группы B, добавила врач.
Писарева отметила, что наиболее полезными видами рыб считаются дикий лосось, нерка, кижуч, скумбрия, сельдь, сардины, форель и треска.
Мелкая рыба более экологически чистая. Она находится в начале пищевой цепи и, следовательно, содержит меньше токсичных веществ. Для получения максимальной пользы для здоровья рекомендуется употреблять две порции рыбы по 150 г в неделю.
