Россиянам рассказали о пользе личи

Диетолог Соломатина: личи лучше не есть на голодный желудок

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе личи — ягоды, сезон которой наступает в России одновременно с сезоном мандаринов, сообщает «Вечерняя Москва».

Употреблять этот плод на голодный желудок не рекомендуется, предостерегла эксперт. Личи можно есть свежими, замораживать, а также использовать для приготовления десертов.

Что касается безопасного количества личи в рационе, то важно не увлекаться, заверила диетолог: взрослым следует ограничиться 10 плодами в день, детям до трех лет лучше их вообще не предлагать (как и другие экзотические фрукты), а детям постарше можно дать один плод, чтобы проверить реакцию — нет ли аллергии. Затем можно предложить около трех плодов.

Личи обладает сладко-кислым вкусом. Эти плоды богаты витамином C, а также пектинами и клетчаткой, которые способствуют улучшению пищеварения. По словам диетолога, личи могут разнообразить рацион, если нет аллергической реакции.

Главное — избегать незрелых плодов и плодов с косточками, предупредила Соломатина. Неспелые личи могут значительно снизить уровень сахара в крови. Не стоит надеяться, что такие плоды дозреют после покупки — этого не произойдет.

Хороший зрелый плод должен быть сухим, а кожура — твердой, подчеркнула специалист. Если кожура темно-бордовая, это уже говорит о переспелости. Кроме того, плоды с коричневыми точками также не стоит брать — это признак гнили. Их употребление может вызвать отравление, добавила Соломатина.

Ягоды можно упаковать в пакет и убрать в холодильник, чтобы они дольше хранились, порекомендовала диетолог.