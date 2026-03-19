Россиянам рассказали, что тревога о сне вызывает бессонницу

Сомнолог Софи Босток предупредила, что чрезмерная зацикленность на качестве сна может привести к бессоннице. Настойчивые попытки уснуть усиливают стресс, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Специалист отметила, что вред организму наносит не только нехватка сна, но и излишняя фиксация на нем. Привычка сокращать отдых ради работы, развлечений или общения со временем подрывает здоровье.

При этом постоянная тревога из-за сна также усугубляет проблему. Настойчивое стремление уснуть повышает уровень стресса и переводит мозг в состояние повышенной активности, из-за чего заснуть становится сложнее.

Специалист рекомендовала соблюдать базовые правила гигиены сна. Важно вставать в одно и то же время, чаще бывать при дневном свете и отказаться от смартфона за час до сна, создавая спокойную обстановку для отдыха.

