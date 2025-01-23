Россиянам рассказали, что должно входить в полезный пирог

Добавив чернику или клубнику, можно обогатить пирог антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

23 января отмечается Всемирный день пирога, он имеет неофициальный характер. В культуре очень многих народов мира можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Так, известны русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и другие.

«Да, можно приготовить пирог, который будет полезным для здоровья. Чтобы сделать пирог более полезным, рекомендуется использовать натуральные ингредиенты, такие как фрукты и ягоды. Они содержат витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты, что придает пирогу дополнительную пользу для здоровья», — сказала Джутова.

По ее словам, некоторые полезные свойства фруктов могут уменьшаться при обработке и нагревании, но какая-то часть витаминов и минералов все равно сохраняется. Поэтому фруктовый пирог может быть полезным дополнением к рациону.

«Важно выбирать качественные начальные ингредиенты, такие как мука, сахар, масло, яйца и разрыхлитель. Мука с низким содержанием глютена создаст более нежную текстуру пирога, а использование свежих и натуральных масел, таких как сливочное или растительное, добавит особый вкус», — уточнила диетолог.

Она добавила, что яйца улучшают текстуру и вкус пирога, а разрыхлитель помогает ему быть более воздушным и легким.