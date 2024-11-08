Россиянам ответили, полезен ли картофель

Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева рассказала, что не стоит бояться картофеля, так как это питательный овощ, подходящий даже для монодиет в разгрузочные дни. Однако польза и возможный вред картофеля зависят от способа его приготовления и частоты употребления, сообщает Общественная Служба Новостей .

Особенно полезен молодой картофель с тонкой шкуркой, который можно включать в рацион чаще, так как он содержит меньше крахмала и больше минералов.

С наступлением зимы крахмал в картофеле увеличивается, что может негативно сказаться на здоровье при его чрезмерном потреблении. Королева рекомендует есть картофель два раза в неделю в качестве гарнира, предпочитая сочетание с овощами и зеленью без мяса. Сочетание картофеля с белковой пищей не рекомендуется, так как для переваривания белков необходимы растительные волокна.

Что касается жареного картофеля и картофельного пюре со сливочным маслом, такие варианты менее полезны и могут усугубить метаболические проблемы, особенно у людей с избыточным весом или инсулинорезистентностью. Тем не менее, картофель может стать хорошим средством для похудения, если его использовать как монопродукт в разгрузочные дни.

«В общем, при разнообразном питании картофель может и должен быть в нашем рационе. Станет он источником пользы или вреда, определяется, как я уже сказала, и дозировкой, и сочетаниями компонентов в блюде, и режимом употребления этого продукта», — заключила эксперт.