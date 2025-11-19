Россиянам ответили, почему при похмелье хочется «вредной» еды

Она отметила, что почти каждый сталкивался с этим ощущением: утром после употребления алкоголя организм словно требует бургер, картошку фри, пиццу или что-то соленое и жирное. Кажется, что именно такая еда способна быстро «вернуть к жизни». Но почему это происходит — и действительно ли эти продукты помогают?

Прежде всего, врач пояснила, что в рамках доказательной медицины понятие «вредные продукты» отсутствует. Вместо этого рассматривается концепция «нездоровой пищи», регулярное и чрезмерное потребление которой способно вызвать негативные последствия для здоровья. Вредными могут быть лишь продукты, которые испортились, загрязнились и вызывают аллергические реакции.

Как появляется тяга к вредным продуктам

После употребления алкоголя в организме запускается ряд процессов, которые провоцируют подобного рода аппетит. Спиртное приводит к обезвоживанию, потере электролитов и нарушению регуляции уровня глюкозы: сахар в крови может снижаться, что влечет за собой тягу к быстрым углеводам. Параллельно нарушается баланс гормонов, отвечающих за голод и насыщение: уровень лептина (гормона сытости) падает, в то время как уровень грелина (гормона голода) возрастает. В результате человек испытывает повышенный аппетит, объяснила эндокринолог.

Помимо этого, по ее словам, расстраивается дофаминовая регуляция, и человек подсознательно отдает предпочтение продуктам, которые приносят больше удовольствия: жирным, соленым, высококалорийным. Поэтому выбор часто падает не на овсяную кашу, а на бургеры и шаурму.

«Помогают ли такие блюда? Частично — да. Соль может немного компенсировать потерю натрия, а быстрые углеводы — дать кратковременный подъем энергии. Жирная пища создает ощущение насыщения и комфорта. Но физиологически состояние она не улучшает», — констатировала Одерий.

Однако жареные и жирные продукты усиливают чувство жажды и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу. Исследования показывают, что никакая еда не способствует «выведению» алкоголя и не ускоряет его метаболизм — эту функцию выполняет исключительно печень, которой для этого необходимы вода, отдых и время.

Эффективные способы восстановления

В качестве эффективных методов восстановления врач предоставила несколько рекомендаций. В первую очередь, необходимо восполнение водного баланса. Минеральная вода или растворы электролитов компенсируют потерю жидкости и солей. Подходящими будут легкие источники сложных углеводов: овсянка, банан, тост из цельнозернового хлеба — они стабилизируют уровень энергии без резких скачков. Белок (яйца, йогурт, тофу) способствует более длительному чувству насыщения. Легкие супы, овощи и нежирные блюда позволяют ЖКТ работать без излишней нагрузки. И, безусловно, важнейшим фактором является сон и отдых.

А вот от чрезмерно жирной, жареной, соленой и «тяжелой» пищи лучше воздержаться. Она лишь создает временное ощущение облегчения, но уже через короткое время может усугубить слабость, тошноту и жажду. Не следует употреблять алкоголь «для улучшения самочувствия» — это только продлит состояние интоксикации, предостерегла специалист.

В заключение врач подчеркнула, что желание съесть «вредную» еду при похмелье — это естественная физиологическая реакция. Однако она облегчает, главным образом, психологическое состояние, а не физическое. Если стоит задача ускорить восстановление организма, предпочтение следует отдать продуктам, которые действительно оказывают помощь: воде, электролитам, сложным углеводам и щадящим, легким блюдам.

«Это не так вкусно, как бургер, но куда эффективнее для восстановления здоровья», — резюмировала Одерий.

