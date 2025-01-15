Россиянам ответили, почему нельзя заниматься самолечением гриппа

В последнее время в России наблюдается рост заболеваемости новыми штаммами вирусов, в частности, гриппа, который представляет собой острое инфекционное заболевание. Неправильный подход к лечению или игнорирование медицинских рекомендаций могут серьезно осложнить процесс выздоровления. Врач-терапевт Наталья Леонтьева выявила основные ошибки, часто допускаемые заболевшими, сообщает RuNews24.ru .

Многие пациенты предпочитают самостоятельно заниматься лечением, что может привести к выбору неэффективных препаратов и неправильным дозировкам. Особенно распространена практика принятия антибиотиков, хотя они не помогают при вирусных инфекциях.

«Антибиотики могут вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам», — предупредила Леонтьева.

Еще одной распространенной ошибкой является уверенность в том, что грипп можно вылечить, ограничившись только жаропонижающими средствами. Важно понимать, что для полного выздоровления необходимы комплексное лечение и консультация специалиста, отметила врач.

Важным фактором, способствующим восстановлению, является полноценный отдых, так как во время болезни организму требуется силы для борьбы с инфекцией.

Также Леонтьева уверена, что вакцинация — один из самых эффективных методов профилактики гриппа. Отказ от вакцинации значительно увеличивает риск заболевания при контакте с вирусом. В целом, чтобы избежать ошибок в лечении гриппа, следует обратиться к врачу и следовать его указаниям.