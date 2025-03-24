Россиянам ответили, как проявляется весеннее обострение

Врач-психиатр Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов рассказал, как распознать у человека весеннее обострение и как поговорить о его психологическом состоянии, не навредив ему, сообщает «Секрет Фирмы» .

Для начала врач отметил, что весной биохимические процессы в мозге ярче реагируют на изменения светового дня, температуры и окружающей среды, что влияет на уровень серотонина и мелатонина — нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон.

Проявления обострения, по мнению Тарасова, индивидуальны. Во-первых, резкие перепады настроения сигнализируют о проблеме, также изменения в режиме сна, потеря интереса к привычным любимым занятиям, упадок концентрации, изменения в аппетите и избегание социальных связей и контактов с людьми.

Если удалось обнаружить эти изменения в человеке, важно сообщить ему о проблеме деликатно с помощью мягкого, поддерживающего тона. Стоит обозначить, что состояние человека не безразлично для вас, также важно избегать постановки диагноза, вместо этого лучше описать наблюдения и изменения в поведении. Непрошенных советов стоит избегать, а если у человека есть собственный врач, важно намекнуть ему о консультации.

«При легком ухудшении необходимо создать комфортные условия: следить за режимом сна, питанием, предлагать прогулки и умеренную физическую активность», — заключил врач.