Россиянам ответили, как питаться, чтобы дожить до 100 лет

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Диетолог Соломатина: долгожители едят 2-3 раза в день и медленно жуют пищу

Около 90% рациона долгожителей состоит из растительных продуктов. Эти люди редко пьют алкоголь и избегают жирной пищи. Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что составление правильного рациона может способствовать долгожительству и улучшению качества жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно исследованию, у столетних наблюдаются общие биомаркеры — низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина. Содержание сахара в крови у них не превышает 6,5.

Например, для повышения уровня железа в крови полезны мясо, печень, морепродукты, яйца, сушеные фрукты и овощи. Высокий сахар лучше контролировать, заменяя десерты на темный шоколад или диетические сухофрукты.

Долгожители имеют строгий режим питания. Завтрак включает белки, жиры, углеводы и антиоксиданты — например, яйца и овощи с растительным маслом, запиваемые зеленым чаем. Обед можно разнообразить нежирной рыбой с овощами, а ужин сделать легким, с крупами и фруктами.

«Оказывается, более тщательное пережевывание пищи дает возможность нашим ферментам на все 100% расщепить еду и получить плавный выброс глюкозы в ответ на приход углеводов», — добавила эксперт.

Обычно долгожители едят 2-3 раза в день, что способствует лучшему восприятию пищи. Генетика также играет роль в достижении долгожительства на 20-40%.