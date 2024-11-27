Россиянам ответили, чем может быть опасна чистка машины от снега

Эксперт Умнов: уборка от снега опасна для людей с заболеваниями сердца и сосудов

Александр Умнов, преподаватель медфака Государственного университета просвещения, предупредил о потенциальной опасности чистки машины от снега для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает NEWS.ru .

«Уборка от снега может стать опасна для людей, если те страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — заявил эксперт.

Сочетание холода и физической нагрузки приводит к повышению артериального давления и сужению сосудов, что особенно опасно при наличии факторов риска, таких как ожирение или курение. Усиление частоты сердечных сокращений во время уборки снега может спровоцировать отрыв тромба или нарушения сердечного ритма.

Кроме того, чрезмерная физическая нагрузка может вызвать боли в опорно-двигательном аппарате, вплоть до разрыва мышц спины и ног.

Врач рекомендовал людям с заболеваниями сердца и сосудов проявлять осторожность и избегать чрезмерных физических нагрузок во время уборки снега, возможно, привлекая к этой работе других людей или используя специальные приспособления для облегчения процесса.