Россиянам объяснили, почему снятся кошмары

Ночные кошмары могут стать причиной внезапных пробуждений, а также чувств тревоги и беспомощности, которые преследуют в течение дня. Психолог Ольга Тимашкова объяснила, почему людям снятся страшные сны, и какую функцию они выполняют для психики. Она также поделилась, как стресс и недосып способствуют появлению пугающих сновидений, в каких случаях кошмары становятся поводом для обращения к специалисту, и какие доступные методы помогут настроиться на спокойный сон, сообщает СтальМедиа .

По словам специалиста, кошмарные сновидения — это не просто неприятное явление, а сигнал организма о внутреннем напряжении и способ переработки эмоций.

«Кошмары помогают мозгу справляться со стрессом, обрабатывать сложные переживания и готовить психику к возможным трудностям», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что главными причинами регулярных тревожных сновидений являются стрессовые ситуации и хронический недосып. Когда человек находится в состоянии постоянного напряжения или не высыпается, мозг остается в состоянии гипервозбуждения, что напрямую влияет на качество сна и увеличивает вероятность появления ночных кошмаров.

Однако, по словам Тимашковой, частые кошмары выходят за рамки нормального, когда они повторяются почти каждую ночь, провоцируют сильный испуг, беспокойство или влияют на повседневную жизнь. Она предостерегла, что игнорирование постоянных тревожных снов опасно, так как они могут указывать на скрытые психоэмоциональные проблемы.

Чтобы подготовиться к спокойному сну, эксперт рекомендовала придерживаться нескольких простых правил: соблюдать регулярный режим сна, избегать тяжелой пищи и стрессовых ситуаций перед сном, применять методы релаксации, такие как дыхательные упражнения или медитации, и создать уютную обстановку в спальне.

Тимашкова добавила, что полностью избежать кошмаров вряд ли возможно — они представляют собой естественную часть работы психики. Важно научиться правильно реагировать на них: анализировать эмоции, вести дневник сновидений или использовать техники «осознанного сна».

«Цель не в том, чтобы кошмаров не было вообще, а в том, чтобы они не разрушали качество жизни и помогали психике адаптироваться», — заключила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.