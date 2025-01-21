Россиянам назвали способ похудения с помощью диеты «Шесть лепестков»

В основе диеты лежит принцип раздельного питания, где каждый день недели посвящен конкретной группе продуктов. Эта система чередует белковые и углеводные дни, позволяя снизить калорийность рациона, обеспечивая разнообразие источников белков, жиров и углеводов и помогая избегать дефицита витаминов и минералов. Каждый «лепесток» диеты имеет свои строгие правила и рекомендации по питанию, которые необходимо соблюдать.

В первый рыбный день разрешена любая рыба и морепродукты в вареном, тушеном или приготовленном на пару виде, без ограничений по количеству. Во второй день можно употреблять до 1,5 кг любых овощей (кроме картофеля) в сыром, вареном или тушеном виде, исключая жарку. В третий день разрешено нежирное куриное мясо без кожи, а также куриный бульон. В четвертый день рацион включаются каши на воде, отруби, семена и цельнозерновой хлеб. В пятый день разрешен творог, йогурт без добавок, молоко, кефир и ряженка с низкой жирностью. Наконец шестой день включает любые фрукты и ягоды, исключая виноград и бананы.

В период диеты «Шесть лепестков» необходимо исключить фастфуд, алкоголь, белый хлеб, сахар, кондитерские изделия, выпечку, сладкие газированные напитки, полуфабрикаты, соусы, красное мясо, колбасу и сосиски.

Ольга Редина предупреждала, что диета может негативно влиять на здоровье из-за строгого ограничения калорий и принципов раздельного питания. Это может привести к дефициту необходимых витаминов и минералов. Система противопоказана людям с хроническими заболеваниями, пищевой аллергией, беременным и кормящим женщинам.

В то же время диета, по мнению диетолога, может быть эффективна для снижения веса при условии рационального подхода и соблюдения всех правил. Она способна улучшить пищевые привычки, приучая к сбалансированному питанию. Важно помнить, что диеты не предназначены для длительного использования. Рекомендуется придерживаться принципов правильного питания и включать умеренную физическую активность.

«Тем не менее важно помнить, что на диетах нельзя сидеть длительное время. Лучше постоянно придерживаться принципов правильного питания и подключать умеренную физическую активность», — заключила эксперт.